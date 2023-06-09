العالم اليوم - أسهم أوروبا تتراجع مع تزايد التوقعات برفع الفائدة

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 9 يونيو 2023 09:22 مساءً - تراجعت الأسهم الأوروبية، الجمعة، في ختام أسبوع فاتر وسط إحجام من المستثمرين، ترقبا لاجتماعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) والبنك المركزي الأوروبي المتعلقة بأسعار الفائدة.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية منخفضا 0.2 بالمئة ليختتم الأسبوع بخسارة 0.5 بالمئة.

ويخشى المستثمرون من أن يلجأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى تشديد السياسة النقدية في اجتماعه المقرر في غضون أيام، بينما من المتوقع أن يواصل البنك المركزي الأوروبي تشديد سياسته النقدية.

وترجح الأسواق الآن فرصة بنسبة 73 بالمئة بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيتخطى رفع أسعار الفائدة في اجتماعه في يونيو ولكنه سيستأنف رفع أسعار الفائدة في يوليو. بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي، يرى المتداولون أن هناك فرصة بنسبة 98 بالمئة لرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل.

وقال موهيت كومار، محلل استراتيجي في جيفريز، "وجهة نظرنا بشأن بنك الاحتياطي الفيدرالي هي أنهم يريدون التوقف مؤقتًا ... لكننا نتوقع أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي الباب مفتوحًا لزيادة أخرى في يوليو".

وأضاف: "البنك المركزي الأوروبي في وضع مختلف قليلاً لأننا لا نعتقد أنه في "المنطقة المقيدة بما فيه الكفاية" حتى الآن. نتوقع رفع سعر الفائدة في يونيو متبوعًا بآخر في يوليو وهذا من شأنه أن يمثل نهاية لدورة التشديد النقدي. "

وتأثر المؤشر ستوكس 600 الأوربي بتراجع قطاعي التأمين والبنوك الحساسين لسعر الفائدة 0.5 بالمئة و0.4 بالمئة على الترتيب.

وانخفض سهم يونيليفر في بورصة فرانكفورت بنحو 1 بالمئة، بعد أن أعلن وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، الجمعة، إن على المتسوقين الفرنسيين دفع مبالغ أقل مقابل طعامهم اعتبارًا من الشهر المقبل، بعد أن حصل على تعهد من 75 شركة في قطاع الأغذية بما في ذلك شركة يونيليفر بخفض أسعار مئات المنتجات.