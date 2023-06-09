العالم اليوم - خلال أيام.. بلينكن يجري "الزيارة التي أجلها المنطاد الصيني"

انتم الان تتابعون خبر خلال أيام.. بلينكن يجري "الزيارة التي أجلها المنطاد الصيني" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 9 يونيو 2023 09:22 مساءً - يعتزم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن زيارة الصين خلال شهر يونيو الجاري، في حين تدفع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن من أجل تحسين العلاقات التي تدهورت بشدة مع بكين.

وقال مسؤولون أميركيون إن بلينكن من المتوقع أن يزور بكين في 18 يونيو، لعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين الصينيين، ومن بينهم نظيره تشين غانغ وربما الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وتحدث المسؤولون شريطة عدم الكشف عن هوياتهم لأن الخارجية الأميركية وكذلك الصينية لم تؤكدا الزيارة بعد.

كانت الزيارة، التي تم الاتفاق عليها بين شي وبايدن العام الماضي في اجتماع عقد ببالي، مخططا لها في البداية في فبراير الماضي، لكنها أجلت بعد واقعة منطاد الاستطلاع الصيني الذي أسقطته الولايات المتحدة، وأصرت بكين على أنه كان مجرد منطاد لرصد الطقس انحرف عن مساره.

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