«إكسترا نيوز» ترصد ختام فعاليات المعرض الطبى الإفريقى الثانى «فيديو»

جدة - نرمين السيد - وقال إبراهيم عزب، مراسل فضائية "إكسترا نيوز"، خلال مداخلة مع الإعلامية نسرين فؤاد، إن هناك عدد من الموضوعات التى تم مناقشتها، وكان هناك جلسة منذ قليل عن المبادرات الصحية المصرية التى تم إطلاقتها تحت اسم الرئيس السيسى، والتى تهدف فى المقام الأول لصحة وسلامة المواطن المصرى كنموذج يتحذى به.

وأضاف "عزب"، أن هناك مشاركة بارزة فى فعاليات المؤتمر والمعرض الطبى الإفريقى، حيث هناك أكثر من 90 دولة و1200 متحدث يشاركون فى جلسات هذه النسخة التى انطلقت قبل يومين.