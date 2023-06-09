العالم اليوم - البيت الأبيض: روسيا تستخدم مئات المسيرات الإيرانية بأوكرانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 9 يونيو 2023 10:20 مساءً - قال البيت الأبيض، الجمعة، إن روسيا تعمل فيما يبدو على تعزيز تعاونها الدفاعي مع إيران، وإنها تلقت مئات الطائرات المسيرة الهجومية التي تستخدمها في مهاجمة أوكرانيا.

ونقل البيت الأبيض عن معلومات جرى رفع السرية عنها في الآونة الأخيرة، أن المسيرات صنعت في إيران وشحنت عبر بحر قزوين لتصل إلى القوات الروسية التي تستخدمها في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي في بيان: "استخدمت روسيا الطائرات المسيرة الإيرانية في الأسابيع الماضية لضرب كييف وإرهاب الشعب الأوكراني، ويبدو أن الشراكة العسكرية بين روسيا وإيران آخذة في الازدياد".

وأضاف: "لدينا مخاوف أيضا أن تكون روسيا بصدد العمل مع إيران لإنتاج طائرات مسيرة إيرانية من داخل روسيا".

وذكر كيربي أن الولايات المتحدة لديها معلومات تفيد بأن روسيا تتلقى من إيران المواد اللازمة لبناء مصنع للطائرات المسيرة، يمكن أن يعمل بطاقته الكاملة في أوائل العام المقبل.

وقال: "سننشر صورا التقطتها الأقمار الصناعية للموقع المقرر لمصنع الطائرات المسيرة في منطقة ألابوجا الاقتصادية الخاصة في روسيا".

روسيا وإيران والمسيرات