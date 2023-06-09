خبير دولى لـ«إكسترا نيوز»: سياسة واضحة لمصر فى الاتجاة للقارة الإفريقية

جدة - نرمين السيد - وقال "فارس" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى هشام عبدالتواب، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن أهم دلالات هذه الزيارة أن مصر تعود لإفريقيا من الباب الكبير، بسياسة انفتاحية واضحة، فضلًا عن استمرار سياسيات مصر فى الاتجاه لبُعد جديد فى إفريقيا.

وأضاف خبير العلاقات الدولية، أن ذلك له بُعد كبير أن مصر لها علاقات تاريخية تجمع مصر وموزمبيق، موضحًا أن الزيارة حملت عدة رسائل، أهمها أن مصر تمديدها بدعم أشقائها الأفارقة.

وأشار إلى أن سياسة واضحة لمصر فى الاتجاة للقارة الإفريقية فى دلالة على قوة العلاقة، لافتًا إلى أن الرئيس الموزمبيقى ثمن جهود مصر والعمق الإفريقى ودعم الأشقاء.