العالم اليوم - غوارديولا قبل موقعة إسطنبول: هؤلاء وراء نجاحي

انتم الان تتابعون خبر غوارديولا قبل موقعة إسطنبول: هؤلاء وراء نجاحي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 9 يونيو 2023 11:18 مساءً - نسب المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا نجاحاته الرئيسية إلى لاعبيه الكبار في الأندية التي أشرف عليها، وذلك عشية نهائي دوري أبطال أوروبا التي يخوضها فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي أمام إنتر ميلان الإيطالي.

ولدى سؤاله عن أسباب نجاحه، ذكر اللاعب والمدرب السابق لبرشلونة في مؤتمر صحفي عقده قبل الموقعة المنتظرة في إسطنبول، بطل العالم الأرجنتيني ليونيل ميسي والمهاجم النرويجي إرلينغ هالاند.

وتابع: "أن يكون لديك العديد من اللاعبين الجيدين. أن يكون ميسي في الماضي، وهالاند الآن. وأنا لا أمزح. إنها الحقيقة".

وقال غوارديولا: "وجود العديد من اللاعبين الجيدين هو نجاحي. المدرب لا يسجل أي هدف".

وفاز الدولي الإسباني السابق بلقب المسابقة القارية الأم كمدرب عامي 2009 و2011 مع ميسي ضمن صفوف برشلونة، وسيلعب النهائي الثاني له مدربا لمانشستر سيتي مع هالاند، السلاح الهجومي رقم واحد عالميا.

وعبر مدرب بايرن ميونيخ الألماني السابق عن ثقته في قدرة المهاجم الشاب صاحب 52 هدفا في جميع المسابقات هذا الموسم، على أن يكون حاسما أمام إنتر، بعد سؤال من أحد الصحفيين أشار إلى الفرص التي يهدرها النرويجي أمام المرمى في اللقاءات الأخيرة.

وقال بيب: "لست هنا للحديث عن متوسط معدل مساهمات إرلينغ هالاند أمام المرمى. إذا كانت لديك أي شكوك حول قدرة هالاند على التسجيل فستكون الوحيد. ليس لدي شك، غدا (السبت) سيكون مستعدا لمساعدتنا للفوز بدوري أبطال أوروبا".