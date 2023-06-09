العالم اليوم - حركة الشباب تشن هجوما على مطعم في مقديشو

انتم الان تتابعون خبر حركة الشباب تشن هجوما على مطعم في مقديشو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 9 يونيو 2023 11:18 مساءً - ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الصومالية أن قوات الأمن تجري عملية لتحييد مسلحين ينتمون لحركة الشباب، هاجموا فندقا في مقديشو، الجمعة، بينما أعلنت الحركة مسؤوليتها عن الهجوم.

وقالت خدمة الإسعاف بالعاصمة إن الهجوم وقع على مطعم بيرل الفاخر ذي الشعبية على شاطئ ليدو في العاصمة، مساء الجمعة، وأسفر عن إصابة 7 أشخاص على الأقل.

وقالت وكالة الأنباء الصومالية على "تويتر": "قوات الأمن تجري حاليا عملية لتحييد مسلحي الشباب الذين هاجموا المدنيين بفندق على شاطئ ليدو في مقديشو".

وأضافت: "جرى إنقاذ كثير من المدنيين من موقع الهجوم والعملية لا تزال جارية".

تفاصيل الهجوم