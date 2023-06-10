العالم اليوم - 27 قتيلا في انفجار بالصومال معظمهم من الأطفال

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 10 يونيو 2023 12:22 صباحاً - قالت وكالة الأنباء الرسمية الصومالية إن انفجارا قرب مدينة قوريولي في إقليم شبيلي السفلي بالصومال أسفر عن مقتل حوالي 27 شخصا معظمهم من الأطفال وإصابة 53 آخرين.

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الانفجار.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر 27 قتيلا في انفجار بالصومال معظمهم من الأطفال .. في رعاية الله وحفظة