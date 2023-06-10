بايدن: لم اتحدث إلى المدعى العام منذ توجيه اتهامات إلى ترامب

جدة - نرمين السيد - قال بايدن، فى تصريحات صحفية نقلتها قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، "لم أتحدث معه (المدعى العام) على الإطلاق، لن أتحدث معه وليس لدى أى تعليق على ما حدث".

وأوضحت "سى إن إن" أن بايدن يخطط لمتابعة روتينه المعتاد مع انتشار الأخبار حول لائحة اتهام الرئيس السابق دونالد ترامب، واصفة ذلك بأنه "إظهار متعمد للهدوء وعودة الأمور إلى طبيعتها وسط الفوضى المستمرة لسلفه".