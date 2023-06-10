العالم اليوم - بوتين: أوكرانيا بدأت هجومها المضاد الذي طال انتظاره

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 10 يونيو 2023 01:19 صباحاً - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، إن أوكرانيا أطلقت هجومها المضاد الذي طال انتظاره، من خلال استخدام الاحتياطات الاستراتيجية للجيش الأوكراني.

وتابع قائلا "قبل أي شيء، يمكننا القول بوضوح إن الهجوم قد بدأ، كما يتضح من استخدام الاحتياطيات الاستراتيجية للجيش الأوكراني. هذا أولا. ثانيا، لم تحقق القوات الأوكرانية المهام المحددة في منطقة واحدة من مناطق القتال. هذا أمر واضح تماما”.

وخلال حديثه بمدينة سوتشي الروسية، أضاف "على مدار اليومين الماضيين، كانت (محاولات الهجوم المضاد) مكثفة للغاية، ولم ينجح العدو في أي من القطاعات. كل هذا تحقق بفضل شجاعة جنودنا وبطولتهم والتنظيم الصحيح والقيادة السليمة والسيطرة على القوات والكفاءة العالية للأسلحة الروسية، ولاسيما الأسلحة الحديثة”.

وذكر بوتين أن جهود كييف تم ردعها حتى الآن، لكنه اعترف بأن القوات الأوكرانية ما زالت تتمتع ”بقدرات هجومية”.

كما أعلن الجمعة أيضا أن موسكو ستنشر جزءا من أسلحتها النووية التكتيكية في بيلاروسيا الشهر المقبل، وهي خطوة وصفتها المعارضة البيلاروسية بأنها محاولة لابتزاز الغرب.