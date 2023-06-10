دبلوماسى سابق: إفريقيا حصلت على مكانة متقدمة فى السياسة الخارجية المصرية

جدة - نرمين السيد - قال السفير محمد عبدالحكم، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر من الدول المساندة بقوة لدولة موزمبيق حتى حصولها على استقلالها فى عام 1975، وذلك من خلال دعم ومساعدة حركات التحرير.





وأضاف "عبدالحكم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت، ببرنامج "اليوم" المُذاع عبر فضائية "dmc"، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى دولة موزمبيق تأتى فى إطار حرصه على تدعيم وتطوير علاقات التعاون مع موزمبيق فى كافة المجالات، وفى إطار حرصه على تعزيز علاقات التعاون بين مصر والدول الإفريقية كافة. وتابع: "منذ تولى الرئيس السيسى مسؤولية الحكم فى مصر، ويولى إفريقيا اهتمامًا كبيرًا، وحصلت القارة السمراء على مكانة متقدمة جدًا فى السياسة الخارجية المصرية، وذلك بعد غياب مصر عن الساحة الإفريقية لمدة 20 عامًا". وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مصر كانت أول دولة تفتح سفارة لها فى دولة موزمبيق، والرئيس السيسى يحرص فى كل فعالياته على الدفاع عن مصالح وحقوق الدول الإفريقية، ولا سيما فى كل المحافل الدولية.

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