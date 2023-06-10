الولايات المتحدة تعلن عن حزمة مساعدات أمنية جديدة لأوكرانيا بقيمة 2.1 مليار

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الجمعة ، عن حزمة مساعدة أمنية جديدة لأوكرانيا بقيمة 2.1 مليار دولار تشمل على قدرات الدفاع الجوى والذخيرة الحيوية ، فى إطار مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية.





المدعى الفيدرالى يدعو إلى «محاكمة سريعة» لترامب فى قضية أرشيف البيت الأبيض المدعى الفيدرالى يدعو إلى «محاكمة سريعة» لترامب فى قضية أرشيف البيت الأبيض وذكر بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية أن إطار مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية يؤكد على الالتزام المستمر للولايات المتحدة بتوفير القدرات الحاسمة لأوكرانيا على المدى القريب وكذلك القدرة الدائمة للقوات المسلحة الأوكرانية للدفاع عن أراضيها وردع القوات الروسية على المدى الطويل. وتشمل المساعدات الجديدة على ذخائر إضافية لأنظمة الدفاع الجوى باتريوت؛ وأنظمة الدفاع الجوى وصواريخ HAWK؛ وقذائف مدفعية عيار 105 مم و 203 مم؛ وأنظمة بوما الجوية بدون طيار؛ وذخائر نظام الصواريخ الموجهة بالليزر؛ ودعم أنشطة التدريب والصيانة والاستدامة. وخلص البيان بالقول إن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع حلفائها وشركائها لتزويد أوكرانيا بالقدرات اللازمة لتلبية احتياجات ساحة المعركة الفورية وتقديم المساعدة الأمنية على المدى الطويل.

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