استقالة بوريس جونسون من البرلمان البريطانى

وكافح "جونسون" من أجل مستقبله السياسى فى مواجهة تحقيق برلماني، بشأن ما إذا كان رئيس الوزراء السابق قد ضلل مجلس العموم، حين قال إنه جرى الالتزام بجميع قواعد "كوفيد-19"، حتى بالرغم من إقامة حفلات فى مبانٍ حكومية أثناء فترة الإغلاق العام.
وقال "جونسون" إنه يستقيل من عضوية البرلمان؛ "لأن من الواضح أن اللجنة عازمة على استخدام الإجراءات ضدى لطردى من البرلمان".
ولدى لجنة الامتيازات فى البرلمان سُلطة التوصية بتعليق عضوية "جونسون" فى البرلمان لأكثر من 10 أيام، إذا اكتشفت أنه ضلل البرلمان بلا مبالاة أو عن عمدٍ، مما قد يؤدى إلى إجراء انتخابات على مقعده.
وقال "جونسون" فى بيان: "أجبرتنى على الخروج من البرلمان حفنة صغيرة من الناس دون دليل يؤيد تأكيداتهم وبدون موافقة حتى أعضاء حزب المحافظين، فضلًا عن جمهور الناخبين الأوسع".
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