العالم اليوم - بايدن ينفي "التواطؤ" مع وزارة العدل بشأن لائحة اتهام ترامب

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 10 يونيو 2023 06:22 صباحاً - أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أنه لم يجر أي اتصال بوزير العدل ميريك غارلاند بشأن لائحة الاتهام التاريخية التي صدرت بحق سلفه دونالد ترامب في قضية وثائق سرية احتفظ بها الأخير.

ورد الرئيس الأميركي على سؤال مراسل عن هذا الأمر قائلاً "لم أتحدث معه على الإطلاق ولن أتحدث معه. وليس لدي أي تعليق على ذلك".

يتهم أنصار الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، جو بايدن بالتلاعب بالعدالة قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في العام 2024 والتي يمكن أن تشهد مواجهة جديدة بين الرجلين.