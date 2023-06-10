قوات كييف تستهدف أحد محولات محطة زابوروجيه بطائرات مسيرة انتحارية

جدة - نرمين السيد - أخطرت روسيا الوكالة الدولية للطاقة الذرية باستهداف أحد موزعات محطة زابوروجيه الكهروذرية، بضربة من طائرات مسيرة انتحارية، ويعتزم خبراء الوكالة تقديم تقييم مستقل لهذه المعلومات.





وأرسلت روسيا إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، رسالة قالت فيها إن "ضربات طائرات مسيرة انتحارية نفذت يومى الخميس والجمعة، تجاه مجموعة محولات فى محطة زابوروجيه الكهروذرية، والتى كانت تستخدم مسبقًا لتوفير مصدر طاقة احتياطى فى المحطة، حتى تضرر آخر خط نقل 330 كيلوفولت منذ أكثر من ثلاثة أشهر".

وكان جروسى قال إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع تقديم تقييم مستقل لهذه المعلومات، "الأمر الذى يتطلب الوصول إلى محول محطة زابوروجيه".