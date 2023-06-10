وأرسلت روسيا إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، رسالة قالت فيها إن "ضربات طائرات مسيرة انتحارية نفذت يومى الخميس والجمعة، تجاه مجموعة محولات فى محطة زابوروجيه الكهروذرية، والتى كانت تستخدم مسبقًا لتوفير مصدر طاقة احتياطى فى المحطة، حتى تضرر آخر خط نقل 330 كيلوفولت منذ أكثر من ثلاثة أشهر".
وكان جروسى قال إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع تقديم تقييم مستقل لهذه المعلومات، "الأمر الذى يتطلب الوصول إلى محول محطة زابوروجيه".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قوات كييف تستهدف أحد محولات محطة زابوروجيه بطائرات مسيرة انتحارية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.