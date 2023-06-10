جدة - نرمين السيد - دخلت هدنة جديدة فى السودان بين الجيش السودانى وميليشيا الدعم السريع إلى حيز التنفيذ، صباح اليوم السبت، ولمدة 24 ساعة، حسبما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





وأعلنت المملكة العربية السعودية، أمس الجمعة، التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين الجيش السودانى والدعم السريع، على أن يبدأ سريان الاتفاق صباح السبت لمدة 24 ساعة. وأوضحت المملكة العربية السعودية، أن الهدنة تدخل حيز التنفيذ 6 صباح الغد بتوقيت الخرطوم، موضحة أن الاتفاق يهدف للمساهمة فى تعزيز تدابير بناء الثقة، كما يهدف لتيسير وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين، وكسر حالة العنف، والالتزام بعدم تحريك القوات وإعادة تمركزها وإمدادها، والالتزام بعدم استخدام المسيرات، ووقف الهجمات. كما أشارت السعودية إلى أنه سيتم تأجيل محادثات جدة حال عدم الالتزام بالهدنة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هدنة جديدة فى السودان لمدة 24 ساعة تدخل حيز التنفيذ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.