جدة - نرمين السيد - وقال أنطونوف، فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم السبت، أن "مواصلة الولايات المتحدة ضخ الشحنات الجديدة من الأسلحة المميتة لأتباعها، وتخصيص الأموال الكبيرة لتلك الأغراض يدل على أمر واحد، وهو أن واشنطن لا تعتزم البحث عن سبل للتسوية الدبلوماسية للنزاع".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السفير الروسى بواشنطن: أمريكا لا تسعى للتسوية الدبلوماسية فى أوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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