توجيه اتهامات إلى دونالد ترامب بعرقلة العدالة وإخفاء المعلومات

جدة - نرمين السيد - قالت قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، إن الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب، ومساعده "والت ناوتا" يواجهان تهما تتعلق بالتآمر لعرقلة العدالة وفقاً للائحة الاتهام الفيدرالية التى تم الكشف عنها قبل قليل.





وأضافت القناة أنه قد جاء فى لائحة الاتهام أن "الغرض من المؤامرة كان أن يحتفظ ترامب بوثائق سرية أخذها معه من البيت الأبيض وقام بإخفائها عن هيئة محلفين فيدرالية كبرى".

وأوضحت "سى إن إن" أن عرقلة العدالة يمكن أن تتسبب فى معاقبة ترامب إذا خلص المدعون العامون إلى أن ترامب أو مساعديه حاولوا عمدًا إعاقة تحقيقهم عن طريق إخفاء المعلومات حتى لا يجد المدعون وثائق سرية ومن خلال التشكيك فى الامتثال لأوامر الاستدعاء (بما فى ذلك أشرطة المراقبة.

وأضافت القناة الأمريكية أن الاتهامات وجهت إلى الرئيس السابق دونالد ترامب أيضاً بإظهار وثائق سرية فى مناسبتين آخريين بحسب لائحة الاتهام التى تم الكشف عنها الجمعة. وكانت إحدى تلك المناسبات اجتماعاً فى عام 2021 فى مدينة "بيدمينستر" بولاية نيوجيرسي، بشأن خطة هجوم دفاعية.