جدة - نرمين السيد - ويعد المدرج المغلق واحدًا من بين 4 مدرجات يضمها مطار هانيدا فى طوكيو. ووفقًا لوكالة "رويترز"، فقد عرضت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية مقطعًا يظهر طائرة تابعة لشركة طيران "إيفا إيروايز" وأخرى تابعة للخطوط الجوية التايلاندية على المدرج دون أضرار ظاهرة على أى منهما.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إغلاق مدرج فى مطار هانيدا بطوكيو بسبب احتكاك محتمل بين طائرتين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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