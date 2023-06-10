العالم اليوم - بالفيديو.. انفجار مصنع صواريخ في أنقرة وسقوط 5 قتلى

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. انفجار مصنع صواريخ في أنقرة وسقوط 5 قتلى من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 10 يونيو 2023 11:22 صباحاً - كشفت وسائل إعلام تركية عن وقوع انفجار في مصنع للصواريخ والمتفجرات بالعاصمة التركية أنقرة، فيما ذكرت وزارة الدفاع التركية أن 5 أشخاص قتلوا في الانفجار.

وأفادت وكالة "إخلاص" التركية بوقوع انفجار في ساعات الصباح في مصنع MKE للصواريخ والمتفجرات في منطقة المداغ في أنقرة، الأمر الذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في الانفجار الذي وقع في قسم الإنتاج بالمصنع.

وتصاعد الدخان فوق المصنع بعد الانفجار.

وقد تم إرسال عدد كبير من رجال الشرطة والإسعاف وإدارة الطوارئ ورجال الإطفاء إلى مكان الحادث.

ويواصل رجال الإطفاء في أنقرة جهودهم في البحث والإنقاذ داخل المصنع.