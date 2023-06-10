«القاهرة الإخبارية» تسلط الضوء على ملف الهجرة فى أوروبا

جدة - نرمين السيد - زيادة معدلات الهجرة غير الشرعية إلى دول الاتحاد وصول أكثر من 36 ألف لمنطقة المتوسط حتى مارس أعداد اللاجئين تبلغ ذروتها منذ أزمة عام 2015 وصول أكثر من 98% عن طريق البحر مقابل 2% برًا الأمم المتحدة أعلنت وفاة وفقدان نحو 522 مهاجرًا

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