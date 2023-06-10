العالم اليوم - أوكرانيا.. ضربة روسية تلحق أضرارا بمطار عسكري

انتم الان تتابعون خبر أوكرانيا.. ضربة روسية تلحق أضرارا بمطار عسكري من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 10 يونيو 2023 12:22 مساءً - قال حاكم منطقة بولتافا الأوكرانية دميترو لونين، اليوم السبت، إن روسيا أطلقت صواريخ وطائرات مسيرة هجومية على المنطقة الواقعة وسط أوكرانيا خلال الليل مما تسبب في "بعض الأضرار بالبنية التحتية والمعدات" في مطار ميرهورود العسكري.

وأضاف على تلغرام أن الهجوم الذي استُخدمت فيه صواريخ باليستية وصواريخ كروز ألحق أيضا أضرارا بثمانية منازل وعدة مركبات. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وعلى الصعيد ذاته، قال الجيش الأوكراني إن 3 مدنيين قتلوا في هجوم بطائرات مسيرة روسية على مدينة أوديسا المطلة على البحر الأسود في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت بعد أن أدى سقوط حطام طائرة مسيرة على مبنى سكني إلى اندلاع حريق.

وقالت ناتاليا هومينيوك المتحدثة باسم القيادة الجنوبية للجيش الأوكراني إن الدفاعات الجوية في منطقة أوديسا أسقطت 8 طائرات مسيرة وصاروخين خلال الهجوم الروسي.

وهذا الهجوم هو الأحدث في موجة الضربات الجوية الليلية التي تستهدف مدنا أوكرانية في الأسابيع الماضية.

وذكرت المسؤولة العسكرية في بيان "نتيجة عمليات الإسقاط، سقط حطام إحدى الطائرات المسيرة على شقة على ارتفاع كبير، مما تسبب في نشوب حريق".

وقالت خدمات الطوارئ إن 27 شخصا، بينهم أطفال، أصيبوا لكن تم إخماد النيران بسرعة وإنقاذ 12 شخصا من المبنى.

8 صواريخ باليستية و35 طائرة مسيرة

وقالت السلطات الأوكرانية إن روسيا شنت هجوما بالطائرات المسيرة وصواريخ باليستية وكروز من نوع إسكندر، مشيرة إلى أن تعرض منطقتي أوديسا وخاركيف للهجمات.

وقالت إنه في المجموع، تم إطلاق 8 صواريخ من مختلف الأنواع و35 طائرة بدون طيار على البنية التحتية الحيوية والمنشآت العسكرية من الاتجاهين الشمالي والجنوبي.

وأضافت أن قوات ووسائل الدفاع الجوي التابعة للقوات الجوية الأوكرانية في مناطق مسؤولية القيادة الجوية "الشرقية" و"الوسطى" و"الجنوبية"، بالتعاون مع الدفاع الجوي للعناصر الأخرى لقوات الدفاع الأوكرانية، قامت بتدمير صاروخين و20 طائرة مسيرة هجومية.

وأوضحت أن الهجوم استمر من الساعة 11:00 مساء من 9 يونيو إلى 5:00 صباحا في 10 يونيو 2023.

روسيا تعترض صاروخين على القرم

قال رئيس جمهورية القرم، سيرغي أكسيونوف، إن الدفاعات الجوية الروسية اعترضت صاروخين باليستيين من نوع "غروم-2" أطلقتهما القوات الأوكرانية، دون أن تقع إصابات أو أضرار مادية.

وكتب أكسيونوف في قناته على تلغرام "في الصباح، أسقطت قوات الدفاع الجوي صاروخين باليستيين من نوع غروم-2 أطلقتهما القوات الأوكرانية"، وفقا لما نقله موقع روسيا اليوم عن وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأكد أن الهجوم لم يسفر عن سقوط ضحايا أو جرحى، كما أنه لم يتسبب في وقوع أضرار مادية، ودعا السكان إلى التزام الهدوء، وأخذ المعلومات فقط من المصادر الرسمية.

وكانت آخر مرة تعرضت فيها شبه جزيرة القرم لهجوم بصواريخ "غروم-2" في 6 مايو الماضي.