الدفاع التركية: 5 ضحايا فى انفجار مصنع الصواريخ فى أنقرة

جدة - نرمين السيد - وقالت وسائل إعلام تركية، إن فرق الإنقاذ تحاول انتشال عالقين من تحت الأنقاض. وأكدت السلطات التركية أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن انفجار مصنع الصواريخ بأنقرة ناجم عن بعض المواد الكيميائية.

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