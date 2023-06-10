روسيا تعلن مقتل 1200 عسكرى أوكرانى وإحباط 12 محاولة هجوم لقوات كييف

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوزارة، فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" اليوم السبت، أن القوات الروسية نجحت فى تدمير مخازن أوكرانية للذخيرة والأسلحة والمعدات العسكرية أجنبية الصنع بضربة بأسلحة عالية الدقة.
وأضافت أن القوات الروسية نجحت فى إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز "ميج 29" فى مقاطعة زابورجيا، وطائرة حربية من طراز "سو 25" فى مقاطعة خيرسون واعتراض صاروخين من طراز "ستار شادو"، و14 قذيفة من طراز هايمرز، وتدمير محطة رادار أمريكية الصنع مضادة للبطاريات.
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