جدة - نرمين السيد - وأعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط 12 محاولة هجوم للجيش الأوكرانى على محاور زابوريجيا ودونيتسك وجنوب دونيتسك، قتل على إثرها نحو 1200 عسكرى أوكرانى. وذكرت الوزارة، فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" اليوم السبت، أن القوات الروسية نجحت فى تدمير مخازن أوكرانية للذخيرة والأسلحة والمعدات العسكرية أجنبية الصنع بضربة بأسلحة عالية الدقة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إسقاط صاروخين باليستيين أطلقتهما القوات الأوكرانية نحو القرم دون وقوع ضحايا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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