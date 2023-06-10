رئيس الوزراء الكندى يصل العاصمة كييف فى زيارة غير معلنة

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الوزراء الكندى، فى مايو الماضى، إن بلاده ستدعم أوكرانيا طالما تطلب الأمر ذلك، وبقدر ما هو ضرورى فى أزمتها مع روسيا.

وأضاف ترودو - أنه نقل دعم كندا للرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى خلال لقائهما فى اليابان، موضحًا أن بلاده ستواصل أيضا تدريب الجيش الأوكرانى كما تقوم منذ عام 2015.

كان الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، قد عقد اليوم اجتماعا ثنائيا مع رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو، وذلك على هامش أعمال قمة مجموعة السبع الأخيرة التى عقدت فى مدينة هيروشيما.

وجاء هذا اللقاء ضمن سلسلة من الاجتماعات السريعة للرئيس الأوكرانى الذى يسعى لتعزيز الدعم الدولى لبلاده قبل الهجوم المضاد المخطط له لطرد القوات الروسية من بلاده.