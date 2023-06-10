أوكرانيا: تدمير 20 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا الساعات الماضية

جدة - نرمين السيد - وكانت قيادة العمليات الجنوبية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية قد أعلنت، مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة ما لا يقل عن 10 آخرين فى هجوم بطائرة مسيرة روسية على أوديسا الليلة الماضية.
ونقلت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية عن قيادة العمليات قولها "إنه خلال هجوم بطائرات بدون طيار ليلا على منطقة أوديسا، دمرت قوات الدفاع الجوى جميع طائرات شاهد 131/136، ونتيجة لمعركة جوية، أصاب حطام طائرة بدون طيار شقة فى مبنى سكنى، مما تسبب فى نشوب حريق".
وبحسب المعلومات الأولية، قتل ثلاثة أشخاص وأصيب 10 آخرون نتيجة الهجوم، حسبما ذكرت قيادة العمليات الجنوبية، كما تضررت عدة مبان سكنية مجاورة بسبب موجة الانفجار.
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