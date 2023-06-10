خيرسون: إجلاء أكثر من 6 آلاف شخص جراء الفيضانات بعد انهيار سد كاخوفكا

جدة - نرمين السيد - أكد الحاكم المؤقت لمنطقة خيرسون فلاديمير سالدو، اليوم السبت، إنه تم إجلاء أكثر من 6 آلاف شخص، من بينهم 235 طفلا، من الأجزاء التى غمرتها الفيضانات فى منطقة خيرسون بعد انهيار سد كاخوفكا.





وأضاف سالدو، حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية، "حتى صباح اليوم 10 يونيو، تم إجلاء أكثر من 6 آلاف شخص، من المناطق التى غمرتها الفيضانات فى بلديات نوفايا كاخوفكا وأليشكى وجولايا بريستان، بما فى ذلك 235 طفلا و81 شخصا من ذوى الحركة المحدودة" موضحا أنه تم نقل 32 شخصا إلى المستشفيات. وأشارت الوكالة إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية شنت هجوما صاروخيا على محطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية، فى صباح يوم 6 يونيو؛ مما أدى إلى تدمير صماماتها وتسبب فى إطلاق المياه بشكل غير متحكم فيه، وتأثرت 35 مستوطنة ومنطقة بمياه الفيضانات، ويتم إجلاء سكان المستوطنات المجاورة.

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