العالم اليوم - بعد "واقعة القرش".. هل تتأثر السياحة المصرية؟

انتم الان تتابعون خبر بعد "واقعة القرش".. هل تتأثر السياحة المصرية؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 10 يونيو 2023 03:22 مساءً - أثارت واقعة وفاة سائح روسي بعد أن هاجمته سمكة قرش في مدينة الغردقة المُطلة على البحر الأحمر، مخاوف من أن تكون لها تداعيات على قطاع السياحة المصري، الذي بدأ رويدا رويدا في التعافي بعد تجاوز آثار جائحة كورونا، والحرب الروسية-الأوكرانية.

وعلى واقع الحادث المأساوي، قررت السلطات المصرية وقف أنشطة السباحة والغوص والرياضات المائية في المنطقة بين الجونة وحتى الحد الجنوبي لخليج أبو سومة لمدة يومين.

وتعد هجمات أسماك القرش نادرة نسبيا في منتجعات البحر الأحمر في مصر، لكن السلطات سبق وأغلقت قبل عام تقريبا عددا من الشواطئ المطلة على البحر الأحمر، بعد وفاة سائحة نمساوية كانت تبلغ من العمر 68 عاما من جراء هجوم سمكة قرش.

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من الإعلان عن تسجيل مصر أكبر عدد من السياح في تاريخها خلال شهر أبريل المنقضي.

ووفق بيان الحكومة المصرية، استقبلت البلاد 7 ملايين سائح خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بينهم 1.35 مليون سائح خلال أبريل الماضي فقط، وهو أعلى مستوى سجلته مصر خلال شهر واحد في تاريخها.

وتستهدف القاهرة استقبال 15 مليون سائح خلال العام الجاري و20 مليون سائح بحلول العام المقبل، في حين تتبنى خطة طموحة لتعظيم إيرادات القطاع السياحي، من أجل الوصول إلى 30 مليار دولار سنوياً بدءًا من العام 2028.

تأثير محدود

من جانبه، أوضح عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية التابع لوزارة السياحة المصرية، حسام هزاع، في تصريحات لموقع "دوت الخليج"، أن تأثير حادث وفاة السائح الروسي سيكون محدودًا لبعض الوقت، خاصة أن تلك الحوادث تكررت في بلدان أخرى ولم يتضرر قطاعها السياحي.

وحدد هزاع التداعيات المُحتملة في عدد من النقاط، قائلًا:

هذه حالات نادرة لا تكرر كثيرا في مصر، والبعض يرجع السبب في ذلك إلى إلقاء بعض السفن لحيوانات نافقة في المياه، ما يجذب أسماك القرش لالتهامها، مما يُغير من نظامه البيولوجي، لكنها لا تهاجم بشكل عام الغواصين أو مرتادي البحار المصرية، وبالتالي يجب التأكيد على أن ذلك "حدث استثنائي".

الواقعة انتشرت بشكل كبير خلال الساعات الأخيرة، ومواقع التواصل لعبت دورًا في ذلك، لكن الكثير من التعليقات احتوت على معلومات غير دقيقة، ويجب الحرص في ذلك حتى لا يلقي بظلاله على قطاع السياحة.

من المحتمل أن يكون هناك تأثير على السياحة الشاطئية لبعض الوقت، لكنه ليس تأثيرًا كبيرًا، وسيجري العمل لمعالجة الأمر عبر حملات التسويق السياحي لإدارة هذه الأزمة.

قد يكون هناك تفكير لوضع حواجز شبكية بمحازاة القرى السياحية بارتفاعات محددة لمنع دخول الأسماك الكبيرة إلى قرب الشاطئ، وهذا موجود بالفعل في بعض القرى السياحية.

هذه الواقعة تأتي بعد أيام من الإعلان عن انتعاشة في المردود السياحي، حيث استقبلت مصر أكبر عدد سياح في تاريخها خلال أبريل، وستكون هناك رسائل لطمأنة السياح ومحبي المناطق السياحة المصرية بشأن الوضع الراهن.

الروس يرفضون إلغاء رحلاتهم

قالت رابطة منظمي الرحلات السياحية الروسية إنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي إلغاء لرحلات المواطنين الروس إلى مصر بعد حادثة سمكة القرش.

وذكرت الجمعية: "أكبر منظمي الرحلات السياحية في روسيا لم يسجلوا إلغاء الرحلات إلى الغردقة ولم يتنبأوا بذلك فيما يتعلق بحالة الطوارئ الأخيرة. ومع ذلك، من المتوقع أن يكون رد الفعل الرئيسي من السائحين بحلول مساء الغد".

من جانبه، توقع نائب رئيس الاتحاد الروسي للسياحة، دميتري غورين، ألا تؤثر هذه الحادثة على تدفق السياح الروس إلى مصر بشكل كبير، مضيفا "سيعمل السياح على الانتظار والترقب والانتقال مؤقتا إلى حمامات السباحة وإلى الرحلات الاستكشافية".

إيرادات السياحة خلال 10 سنوات