وزارة الدفاع التركية تكشف تفاصيل انفجار مصنع الصواريخ بأنقرة

جدة - نرمين السيد - كشفت وزارة الدفاع التركية تفاصيل الانفجار الذى شهدته أنقرة صباح اليوم، السبت، مؤكدة أن انفجار أنقرة وقع بمجمع شركات يتبع للدولة فى العاصمة، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى نبأ عاجل.





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