القاهرة الإخبارية: دوى إطلاق نار بالخرطوم وتوقعات بانفجار الوضع فى السودان

جدة - نرمين السيد - قال مراسل "القاهرة الإخبارية" فى الخرطوم، إن العاصمة السودانية شهدت دوى إطلاق نار فى مواقع متفرقة، لافتًا إلى توقعات بانفجار الأوضاع خلال الساعات القادمة فى السودان.





كما نبه مراسل "القاهرة الإخبارية" إلى استمرار صعوبة تنقل المواطنين بالعاصمة جراء التوترات.

دخلت هدنة جديدة فى السودان إلى حيز التنفيذ، صباح اليوم السبت، بين الجيش السودانى وميليشيا الدعم السريع، بعدما أعلنت المملكة العربية السعودية، أمس الجمعة، التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين الطرفين، على أن يبدأ سريان الاتفاق لمدة 24 ساعة.

وفى بيانها حول الهدنة، قالت المملكة العربية السعودية، إن الهدنة تدخل حيز التنفيذ 6 صباح الغد بتوقيت الخرطوم، موضحة أن الاتفاق يهدف للمساهمة فى تعزيز تدابير بناء الثقة، كما يهدف لتيسير وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين، وكسر حالة العنف، والالتزام بعدم تحريك القوات وإعادة تمركزها وإمدادها، والالتزام بعدم استخدام المسيرات، ووقف الهجمات.

كما أشارت السعودية إلى أنه سيتم تأجيل محادثات جدة حال عدم الالتزام بالهدنة.