رئيس مجلس السيادة السودانى يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الاتحاد الإفريقى

جدة - نرمين السيد - تلقى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السودانى، اتصالاً هاتفيًا من رئيس الاتحاد الإفريقى موسى فكى، اليوم السبت، لبحث الجهود المبذولة لحل الأزمة فى البلاد.





وحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" فى أنباء عاجلة، منذ قليل، فقد أكد رئيس الاتحاد الإفريقى ضرورة أن يكون حل الأزمة فى السودان إفريقيًا لإحلال السلام فى البلاد. كما شدد البرهان، على أن حكومة السودان مع أى حل ينهى حرب المليشيا المتمردة ـ الدعم السريع ـ ويعيد الطمأنينة للشعب السودانى.

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