بريطانيا تقدم 16 مليون جنيه إسترلينى مساعدات إنسانية إضافية لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "سكاى نيوز" البريطانية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم السبت أنه سيتم إضافة هذه المساعدات الجديدة إلى المساعدات التى تم التعهد بها العام الماضى بقيمة 220 مليون جنيه استرلينى.

وأضافت الحكومة أن هذا يأتى اعترافا بالاحتياجات المتزايدة فى جميع أرجاء أوكرانيا بما فى ذلك المناطق المتضررة من تدمير سد "نوفا كاخوفكا".

وأوضحت القناة أن هذا التمويل سيدعم منظمات الإغاثة العاملة فى المناطق المتضررة جراء الفيضانات فى مدينة "خيرسون" الواقعة جنوبى أوكرانيا، بمعدات الاستجابة السريعة وبعض الإمدادات الضرورية، مشيرة إلى أن الصليب الأحمر سيحصل على 10 ملايين جنيه استرلينى، بينما سيحصل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية على 5 ملايين جنيه إسترلينى ومنظمة الهجرة الدولية على مليون جنيه إسترلينى.

من جانبه، قال وزير الخارجية البريطانى "جيمس كليفرلى"، إن الفيضانات الناجمة عن تدمير السد أحدثت تأثيرا لا يمكن وصفه على أكثر من 32 ألف شخص يعيشون فى مدينة "خيرسون"، بالإضافة إلى آلاف آخرين فى المنطقة المحيطة، مؤكدًا أن بلاده ستواصل الوقوف إلى جانب اوكرانيا فى التعامل مع هذا الحادث.