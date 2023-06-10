الكرملين: بوتين ليس لديه خطط حاليا لإجراء محادثة هاتفية مع شولتس

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم السبت، إن الرئيس فلاديمير بوتين ليس لديه خطط حاليًا لإجراء محادثة هاتفية مع المستشار الألمانى أولاف شولتس، حسبما نقل نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





وبعد مرور نحو 9 أشهر على تفجير خط أنابيب الغاز "نورد ستريم" فى بحر البلطيق، كشفت سلطات التحقيق الألمانية عن أدلة تفيد بتورط أوكرانيا وبولندا فى تفجير خط الغاز الروسى الممتد إلى ألمانيا، ما قد يفاقم التوترات داخل حلف شمال الأطلسى "الناتو"، ويزيد من توتر العلاقة بين بولندا وألمانيا، ويعزز رد الفعل الروسى.

وتشير نتائج التحقيقات فى ألمانيا، إلى تتحرى إلى أن منفذى الهجوم الذى طال أنابيب "السيل الشمالى" استخدموا بولندا كقاعدة لعمليات تفجير خط الأنابيب.

ويواصل المحققون الألمان فحص سبب دخول يخت "أندروميدا"، الذى يشار إلى أنه تم استخدامه فى التحضير للهجوم على السيل الشمالى، إلا إن مسؤولين ألمان قالوا إنه لا يوجد دليل على تورط الحكومة البولندية فى تخريب "نورد ستريم"، وسط شواهد أخرى على أن وارسو هى المركز اللوجيستى والمالى للهجوم، الذى جرى فى سبتمبر الماضى.