مقتل عناصر «الشباب» الإرهابية المشاركون فى الهجوم على فندق مقديشو

جدة - نرمين السيد - وقال عدنان عبدى، مراسل القاهرة الإخبارية، إن بيان الشرطة الصومالية يشير إلى أن الهجوم على الفندق بدأ بتفجير انتحارى، لافتًا إلى أن 7 مهاجمين من الحركة الإرهابية اقتحموا الفندق فى الثامنة مساء الجمعة، وسيطرت قوات الشرطة على الأوضاع فجر اليوم السبت.

وأوضح أن الهجوم أسفر عن مقتل 6 مدنيين وإصابة 10 آخرين، إضافة إلى سقوط 3 عناصر من الأمن، ومقتل جميع الانتحاريين الذين شاركوا فى الهجوم.

وتابع مراسل "القاهرة الإخبارية"، أن السلطات الرسمية لم تقدم إجابات واضحة عن كيفية تمكُن هؤلاء المسلحين من الوصول إلى هذه المنطقة.