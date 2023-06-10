العالم اليوم - بالفيديو.. ميسي يتعرض لموقف محرج في مطار بكين

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. ميسي يتعرض لموقف محرج في مطار بكين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 10 يونيو 2023 05:17 مساءً - واجه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مشاكل في جواز السفر عند وصوله الصين، السبت، لخوض مباراة ودية في كرة قدم مع منتخب بلاده بطل العالم ضد أستراليا.

وفي مقطع فيديو متداول على موقع "تويتر" ظهر ميسي وسط مجموعة من الموظفين داخل المطار.

وتلقى النجم الأرجنتيني، الذي يحظى بشعبية كبيرة في الصين، استقبال الأبطال في مطار بكين، السبت، بعد وصوله بطائرة خاصة.

وتخوض الأرجنتين مباراة ودية ضد أستراليا على أرضية استاد العمال في بكين، بعد تجديده ليتسع إلى 68 ألف متفرّج.

وبعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الذي أحرز معه لقب الدوري الفرنسي آخر موسمين، أعلن ميسي الأسبوع الحالي نيته الانتقال إلى إنتر ميامي الأميركي، بدلاً من عرض سعودي للانتقال إلى نادي الهلال أو العودة لفريقه السابق برشلونة.