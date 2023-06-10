المغرب يفكك خلية إرهابية موالية لداعش فى طنجة

جدة - نرمين السيد - وذكر تقرير "القاهرة الإخبارية"، أن الحفاظ على الأمن ومكافحة الإرهاب والأفكار المتطرفة من ضمن الأهداف المهمة التى يعمل عليها المغرب فى ظل خطر تمدد بعض خلايا داعش الإرهابى فى أعقاب هزيمة التنظيم فى العراق وسوريا.

حيث أشارت المعلومات الاستخباراتية إلى أن الخلية الإرهابية المكونة من 3 أشخاص كانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف منشآت أمنية وحيوية، كما كشفت الأجهزة الأمنية عن وجود علاقة بين هذه الخلية وأحد فروع داعش فى منطقة الساحل والصحراء الإفريقية، الامر الذى يحمل مؤشرات خطيرة عن تنامى داعش فى القارة الإفريقية فى الفترة الأخيرة.

ولم تكن هذه العملية الاستباقية هى الوحيدة، ففى أبريل الماضى أعلنت السلطات الأمنية المغربية اعتقال 13 شخصًا لارتباطهم بتنظيم داعش وإعدادهم أعمالًا تخريبية فى عدة مدن مغربية، كما تمكن المكتب المركزى للأبحاث القضائية بالمغرب من تفكيك خلية إرهابية تضم 3 أشخاص موالين لتنظيم داعش للاشتباه فى تورطهم فى التحضير لتنفيذ مخططات إرهابية تستهدف الأمن العام.