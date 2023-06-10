الخارجية الروسية تسخر من ضلوع أوكرانيا فى تفجير «التيار الشمالى»

وقالت زاخاروفا -على قناتها فى "تلجرام"، اليوم السبت- "لا يوجد كبش فداء أفضل يمكن العثور عليه من أوكرانيا"، مشيرة إلى أنها لحظة مناسبة للغاية بالنسبة للولايات المتحدة لإلقاء اللوم على الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى.
وكانت وسائل إعلام بلجيكية قد أعلنت، فى وقت سابق اليوم، أن الاستخبارات الأمريكية أخطرت بلجيكا بشأن المسار الأوكرانى فى تخريب "التيار الشمالى".
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