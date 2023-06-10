جدة - نرمين السيد - وأضاف الزعبى، فى حواره مع الإعلامية أمل الحناوى خلال استضافته ببرنامج "عن قرب" المذاع عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن وجود منصة لتحقيق الاستدامة وهو الطريق إلى كوب 28. وتابع رئيس المجلس العالمى للتغيرات المناخية، أن مؤتمر كوب 28 سيكون أفضل مؤتمرات المناخ فى التمويل والحلول.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الزعبى لـ القاهرة الإخبارية: تنسيق عربى إماراتى فى كوب 28.. والمشاركة ضخمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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