جدة - نرمين السيد - وأضاف الزعبى، فى حواره مع الإعلامية أمل الحناوى خلال استضافته ببرنامج "عن قرب" المذاع عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أنه يجب الاعتماد على الابتكار والتكنولوجيا بالتنمية المستدامة. وأكد رئيس المجلس العالمى للتغيرات المناخية، أنه من الضرورى الاستثمار فى حلول مبتكرة لمواجهة التغيرات المناخية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الزعبى لـ القاهرة الإخبارية: الشباب سيكون جزءا رئيسيا بمفاوضات المناخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.