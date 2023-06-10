الزعبى لـ القاهرة الإخبارية: الاستثمار وتنويع مصادر الطاقة أبرز حلول المناخ

جدة - نرمين السيد - وأضاف الزعبى، فى حواره مع الإعلامية أمل الحناوى خلال استضافته ببرنامج "عن قرب" المذاع عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الدول المتضررة هى الأكثر اجتهادا لمعالجة تأثير تغير المناخ. وتابع رئيس المجلس العالمى للتغيرات المناخية، أن المجلس يعتمد على القطاعين العام والخاص.

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