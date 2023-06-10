الزعبى لـ القاهرة الإخبارية: كوب27 نجح فى إنشاء صندوق التمويل والتعويض

جدة - نرمين السيد - وأوضح الزعبى، فى حواره مع الإعلامية أمل الحناوى خلال استضافته ببرنامج "عن قرب" المذاع عبر شاشة "القاهرة الإخبارية" أن للاقتصاد الأخضر دورًا كبيرًا فى مواجهة التغيرات المناخية، وcop27 نجح فى إنشاء صندوق التمويل والتعويض، وضرورة الاستثمار فى حلول مبتكرة لمواجهة التغيرات المناخية.

وأضاف رئيس المجلس العالمى للتغيرات المناخية، أن للشباب دورًا فى رسم سياسات مواجهة التغير المناخى، ويمثلون 60% من المنطقة العربية وهم قيادات المستقبل، والشباب أصبح لديهم قدرة أكبر وأسرع فى الوصول للمعلومات.

وأكد رئيس المجلس العالمى للتغيرات المناخ، أن هواء نقيًا ومياهًا نظيفة واستهلاكًا مستدامًا حق من حقوق الإنسان، والتنسيق العربى فى cop27 أحد أهم مخرجات المؤتمر.

موضحًا أن صندوق التعويضات نقطة انطلاق ونجاح للدول المتضررة، ومؤتمر cop27 يعد تمهيدًا لمؤتمر cop28.

ولفت إلى أن تعيين ممثل للشباب بالمؤتمرات الدولية نجاح كبير لـcop27، والشباب سيكون جزءًا رئيسيًا وتاريخيًا بمفاوضات المناخ الدولية.