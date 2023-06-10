كندا: دعم أوكرانيا بـ500 مليون دولار و5 آلاف قذيفة مدفعية

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو، اليوم السبت، إن بلاده ستقدم مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا، مضيفًا أن كندا ستعمل على تدريب الطيارين الأوكرانيين، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".





وأضاف "ترودو" أن أوتاوا ستقدم 5 آلاف قذيفة مدفعية للقوات الأوكرانية، فضلًا عن تقديمها لنحو 500 مليون دولار للجانب الأوكرانى. من جهته قال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، إن كييف تقترب من اتفاق مع الغرب بشأن الحصول على مقاتلات جوية.

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