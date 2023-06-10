الحوثي : التحالف سمح بمضاعفة الرحلات الجوية من صنعاء إلى الأردن

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في السبت 10 يونيو 2023 08:13 مساءً - دوت الخليج :- أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، الخميس، أن التحالف العربي سمح بمضاعفة عدد الرحلات الجوية من مطار صنعاء (شمال) إلى العاصمة الأردنية عمان.

ونقلت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين عن وكيل هيئة الطيران المدني بالجماعة رائد جبل قوله إن "التحالف سمح بثلاث رحلات إضافية (كل أسبوع) من مطار صنعاء الدولي إلى الأردن".

"جبل" اعتبر أن "بقاء الرحلات على وجهة واحدة يضاعف التكاليف على المواطنين الراغبين في السفر إلى وجهات أخرى غير العاصمة عمّان".

وطالب بالسماح بتشغيل مطار صنعاء بشكل كامل؛ معتبرا ذلك "استحقاقا إنسانيا للشعب اليمني".

ولم يحدد المسؤول الحوثي موعدا لبدء تسيير الرحلات الإضافية.

وحتى الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش لم تصدر عن التحالف العربي ولا الحكومة اليمنية أي إفادة بشأن زيادة عدد الرحلات.

وفي 2022، جرى إعادة تشغيل 3 رحلات جوية أسبوعيا من مطار صنعاء نحو مطار الملكة علياء في عمّان بعد توقف استمر أكثر من سبع سنوات.

ومنذ فترة يشد اليمن تهدئة من حرب بدأت قبل نحو 9 سنوات بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عربي تقوده الجارة السعودية، وقوات الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات ومدن منها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

وتتكثف منذ شهور مساعٍ إقليمية ودولية لتحقيق حل سياسي شامل للأزمة في اليمن، شملت زيارات لوفود سعودية وعمانية إلى صنعاء، إضافة إلى تحركات أممية ودولية متعددة للدفع بعملية السلام.

وتتصاعد بين اليمنيين آمال بإحلال السلام منذ أن وقَّعت السعودية وإيران، بوساطة الصين في 10 مارس/ آذار الماضي، اتفاقا لاستئناف علاقتهما الدبلوماسية، ما ينهي قطيعة استمرت 7 سنوات بين البلدين.

المصدر : الاناضول