العالم اليوم - رئيس الإمارات يصل تركيا في زيارة عمل

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 10 يونيو 2023 08:26 مساءً - وصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت، إلى مدينة إسطنبول في زيارة عمل للجمهورية التركية، يبحث خلالها تعزيز العلاقات الاستراتيجية ودفع الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمع البلدين.

وكان في استقبال رئيس الإمارات لدى وصوله المطار، رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية.



كما كان في الاستقبال هاكان فيدان وزير الخارجية التركي وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين، فيما اصطفت ثلة من حرس الشرف تحية للشيخ محمد بن زايد.

ويرافقه خلال الزيارة وفد يضم كلاً من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة والشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية و الإنسانية والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة والشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار رئيس الدولة وعلي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني والدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.