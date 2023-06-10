المستشار النمساوى: سياسات حد اللجوء فى الاتحاد الأوروبى بعيدة عن التشديد

جدة - نرمين السيد - وقال نيهمر -فى تصريح اليوم السبت- إنه "من خلال الإجراءات الإلزامية الجديدة للحد من الهجرة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبى يتم تنفيذ أحد مطالب النمسا، والتى ناضلنا من أجلها على جميع المستويات".
وأضاف: "هذا لا يمكن إلا أن يكون الخطوة الأولى فى إصلاح سياسة اللجوء الفاشلة للاتحاد الأوروبى"، معتبرا أن إيجاد حل حقيقى لتدفق المهاجرين سيظل هو تنفيذ إجراءات اللجوء فى بلدان ثالثة.
وكان المستشار النمساوى قد رحب بنتائج اجتماعات وزراء داخلية الاتحاد الأوروبى فى لكسمبورج قبل يومين، والتى أسفرت عن اتفاق جديد للحد من اللاجئين.
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