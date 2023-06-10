عقد أول محادثات للمستشارين الأمنيين لليابان وأمريكا والفلبين فى طوكيو

جدة - نرمين السيد - أوردت صحيفة (جابان تايمز) اليابانية اليوم السبت، أن اليابان والولايات المتحدة والفلبين تنسق إجراء أول محادثات ثلاثية لمستشاريها الأمنيين فى طوكيو الأسبوع المقبل؛ لبحث الأنشطة العسكرية الصينية المكثفة فى منطقة المحيطين الهندى والهادئ.





ونقلت صحيفة (جابان تايمز) اليابانية عن مصادر دبلوماسية -لم تسمها- القول إنه بموجب الخطة الأمنية الثلاثية الجديدة، من المتوقع أن يحضر أمين عام أمانة الأمن القومى اليابانى تاكيو أكيبا، ومستشار الأمن القومى الأمريكى جيك سوليفان، ونظيره الفلبينى إدواردو أنو، المحادثات المقررة يوم الجمعة المقبل.

وتعكس المحادثات تعميق التعاون فى أعقاب التدريبات الأولى المشتركة لخفر السواحل من ثلاث دول فى وقت سابق من هذا الشهر قبالة خليج مانيلا على بحر الصين الجنوبى.

وأفادت الصحيفة اليابانية بأن الاجتماع -الذى كان مقررا فى الأصل فى أبريل الماضى- سيظهر التزام الدول الثلاث بتعزيز الردع ضد النفوذ البحرى المتزايد لبكين فى بحار الصين الشرقية والجنوبية، بما فى ذلك مضيق تايوان.

وتواجه اليابان والفلبين -وكلاهما حليفان أمنيان للولايات المتحدة- تحديات تتعلق بمطالبات الصين الإقليمية فى المياه المجاورة لهما فى وقت حساس حيث يحاولان أيضًا الحفاظ على العلاقات الاقتصادية مع بكين.

وكانت اليابان والولايات المتحدة والفلبين قد عقدت أول اجتماع لوزراء دفاع رباعى، شارك فيه أستراليا الأسبوع الماضى فى سنغافورة على هامش قمة الأمن الآسيوى، وهى منتدى إقليمى سنوى يُعرف أيضًا باسم حوار شانغريلا.