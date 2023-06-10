زیلینسکي یعلن بدء الهجوم المضاد

زیلینسکي یعلن بدء الهجوم المضادأعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي اليوم السبت، بدء قوات كييف الهجوم المضاد ضد روسيا، رافضا الكشف عن أي تفاصيل إضافية او تحديد في اي مرحله هم.

وحسب وكالة نوفوستي الروسية قال زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي جمعه برئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، في العاصمة كييف "بدأت القوات الأوكرانية هجومها المضاد لروسيا، وشرعت قواتنا بتنفيذ هجمات دفاعية مضادة، إلا أنني لن أتحدث عن التفاصيل ولن أكشف في أي مرحلة نحن، وأعتقد أننا جميعا سنستشعر ذلك بأنفسنا".

يشار الى ان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين،كان قد اعلن يوم الجمعة الماضي، بدء الهجوم الأوكراني المضاد، موضحا أن قوات كييف شرعت في استخدام احتياطاتها الاستراتيجية.

بدوره أفاد مدير هيئة الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، في وقت سابق، بأن الغرب وسع كمّ ومدى الأسلحة الهجومية المقدمة لأوكرانيا، كجزء من سياسة الولايات المتحدة وحلفائها المعادية لروسيا، ضمن حربهم غير المباشرة ضدها والتي تهدف لتدمير روسيا وتفكيك أوصالها.