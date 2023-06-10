العالم اليوم - نهائي دوري الأبطال.. تشكيلة مانشستر سيتي وإنتر ميلانو

انتم الان تتابعون خبر نهائي دوري الأبطال.. تشكيلة مانشستر سيتي وإنتر ميلانو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 10 يونيو 2023 09:22 مساءً - تتجه الأنظار صوب استاد أتاتورك بمدينة اسطنبول التركية لمتابعة نهائي الأبطال بين مانشستر سيتي "السيتيزن" وإنتر ميلانو "النيراتزوري".

فيما يلي تشكيلة مانشستر سيتي:

إيدرسون - روبن دياز - نيثن آكي - مانويل أكانجي - جونستونز - رودري -برناردو سيلفا - كيفن دي بروين - إيلكاي جندوجان -جاك غريليش – إرلينغ هالاند.

إنتر ميلانو:

أندريه أونانا - ماتيو دارميان - فرانشيسكو أتشيربي -أليساندرو باستوني - دينزل دمفريس - نيكولو باريلا - مارسيلوبروزوفيتش - هاكان تشالهان أوغلو - فيدريكو ديماركو - إيدن جيكو -لاوتارو مارتينيز.

مانشستر سيتي يظهر في المباراة النهائية للمرة الثانية في تاريخه، بعد أن خاضها للمرة الأولى الموسم قبل الماضي ليخسر أمام تشلسي ويضيع حلم اللقب الأول قبل أن يعود في الموسم الحالي لتجديد الآمال.

إنتر ميلانو خاض النهائي 5 مرات، فاز في ثلاث مناسبات باللقب مواسم 1963-1964 و1964-1965 و2009-2010، وخسر موسمي 1966-1976 و1971-1972.