جويل روبين: ترامب لديه فرصة لإعادة الوثائق حتى لا يتعرض للسجن

جدة - نرمين السيد - قال جويل روبين، نائب وزير خارجية أمريكى سابق، لقناة "القاهرة الإخبارية" إن ما يحدث لدونالد ترامب يعد إحدى الإجراءات القضائية الكبرى التى اتخذت ضد مسؤول أمريكى فى التاريخ، ولأول مرة توجه لرئيس سابق لائحة اتهامات كهذه.





وأضاف أن هناك بعض المعلومات الجديدة فى القضية التى صرّحت بها المحكمة الفيدرالية الأمريكية، لافتًا إلى أن هناك العديد من الفرص للرئيس السابق ترامب لتقديم المعلومات وإعادة الوثائق السرية للحكومة حتى لا يتعرض للسجن.

وأوضح أن ترامب يصر على عدم إعادة الوثائق وعلى أكاذيبه أمام المحكمة، ما سيؤدى إلى اتخاذ العديد من الإجراءات القانونية ضده.

وتابع أن الأمر مختلف فى قضية الرئيس الأمريكى الحالى جو بايدن ومايك بنس عضو الحزب الجمهورى، إذ إنهما أعادا الوثائق للحكومة الفيدرالية فور الكشف عنها، لكن ترامب رفض إعادة الوثائق ما جعل المحكمة توجه لائحة من الاتهامات له.

وأشار إلى أن ترامب شارك المعلومات السرية الأمريكية مع أشخاص ليس لديهم حق الاطلاع عليها، وكان يتفاخر بهذا.

ولفت إلى أن ترامب خسر كل مناصريه سواء داخل الحزب الجمهورى أو خارجه بتعنته فى تلك القضية، مشيرًا إلى أنه دفع محاميه للكذب أمام الحكومة الفيدرالية ما دفعهم للاستقالة تجنبًا لتلك الإجراءات الخاطئة.

ونوّه إلى أن ترامب يستغل هذه القضية لحشد المزيد من الدعم والتمويل لحملته الانتخابية فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.