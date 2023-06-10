وأضاف أن هناك بعض المعلومات الجديدة فى القضية التى صرّحت بها المحكمة الفيدرالية الأمريكية، لافتًا إلى أن هناك العديد من الفرص للرئيس السابق ترامب لتقديم المعلومات وإعادة الوثائق السرية للحكومة حتى لا يتعرض للسجن.
وأوضح أن ترامب يصر على عدم إعادة الوثائق وعلى أكاذيبه أمام المحكمة، ما سيؤدى إلى اتخاذ العديد من الإجراءات القانونية ضده.
وتابع أن الأمر مختلف فى قضية الرئيس الأمريكى الحالى جو بايدن ومايك بنس عضو الحزب الجمهورى، إذ إنهما أعادا الوثائق للحكومة الفيدرالية فور الكشف عنها، لكن ترامب رفض إعادة الوثائق ما جعل المحكمة توجه لائحة من الاتهامات له.
وأشار إلى أن ترامب شارك المعلومات السرية الأمريكية مع أشخاص ليس لديهم حق الاطلاع عليها، وكان يتفاخر بهذا.
ولفت إلى أن ترامب خسر كل مناصريه سواء داخل الحزب الجمهورى أو خارجه بتعنته فى تلك القضية، مشيرًا إلى أنه دفع محاميه للكذب أمام الحكومة الفيدرالية ما دفعهم للاستقالة تجنبًا لتلك الإجراءات الخاطئة.
ونوّه إلى أن ترامب يستغل هذه القضية لحشد المزيد من الدعم والتمويل لحملته الانتخابية فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جويل روبين: ترامب لديه فرصة لإعادة الوثائق حتى لا يتعرض للسجن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.